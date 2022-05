Stand: 03.05.2022 17:42 Uhr Holstein Kiel nimmt geflüchteten Ukraine-Profi im Training auf

Der ukrainische Fußball-Profi Denys Miroschnitschenko hält sich ab sofort und bis zum Saisonende beim Zweitligisten Holstein Kiel fit. Der 27-Jährige vom ukrainischen Erstligisten FC Alexandria war mit seinen Eltern und seiner Verlobten vor dem Krieg in seinem Heimatland geflohen. Miroschnitschenkos erkrankter Vater befindet sich derzeit zur Behandlung in einem Hamburger Krankenhaus. "Ich bin sehr begeistert, wie die Trainingsanlage aussieht und welche Atmosphäre hier herrscht. Ich wurde sehr freundlich aufgenommen und bin dankbar, dass mir die Teilnahme am Training ermöglicht wird", sagte Miroschnitschenko. | 03.05.2022 17:40