Stand: 11.06.2023 14:50 Uhr Holstein Kiel knackt 70 Jahre alte Bestmarke

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in der abgelaufenen Saison eine Vereins-Bestmarke erreicht. Wie die "Störche" am Sonntag mitteilten, verfolgten im Schnitt 12.314 Fans die Partien im Holstein-Stadion. Damit wurde ein 70 Jahre alter Rekord geknackt: Der stammt aus der Saison 1952/1953 in der damals erstklassigen Oberliga Nord, als im Schnitt 10.533 Zuschauer die Spiele der KSV verfolgt hatten. | 11.06.2023 14:50