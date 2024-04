Stand: 23.04.2024 13:45 Uhr Holstein Kiel im Aufstiegsendspurt ohne verletzten Porath

Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel muss im Aufstiegsendspurt auf Finn Porath verzichten. Der Mittelfeldspieler erlitt während des 1:0-Siegs beim HSV eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel, wie der Club am Dienstag mitteilte. Der 27-Jährige zählt im Team von Trainer Marcel Rapp mit 27 Einsätzen und vier Toren zum Stammpersonal. Am Sonnabend (13 Uhr, im NDR Livecenter) peilt Holstein gegen den 1. FC Kaiserslautern den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga an. Ergebnisse/Tabelle | 23.04.2024 13:40