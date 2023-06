Stand: 01.06.2023 16:28 Uhr Holstein Kiel holt Verteidiger Rosenboom aus Bremen

Holstein Kiel hat Abwehrspieler Lasse Rosenboom aus der Reserve von Werder Bremen verpflichtet. Der 21-Jährige erhält nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Donnerstag einen Dreijahresvertrag. In der vergangenen Saison kam Rosenboom für Werder II in der Regionalliga Nord 27 Mal zum Einsatz. "Lasse ist ein junger, talentierter und noch entwicklungsfähiger Spieler", sagte Kiels Geschäftsführer Uwe Stöver. "Er ist für uns auf mehreren Positionen und in verschiedenen Systemen einsetzbar. Wir sind überzeugt davon, dass er das Potenzial hat, bei uns den nächsten Schritt zu machen." | 01.06.2023 17:00