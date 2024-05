Stand: 27.05.2024 16:46 Uhr Holstein Kiel holt Verteidiger Geschwill vom SV Sandhausen

Holstein Kiel hat Verteidiger Max Geschwill vom Drittligisten SV Sandhausen verpflichtet. Das teilte der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga am Montag mit. Kiel nannte dabei keine Details zu Ablösesumme und Vertragslaufzeit. Der 22-Jährige, der in der vergangenen Saison 31 Partien für Sandhausen bestritt, wurde im Nachwuchsleistungszentrum des baldigen Kieler Erstliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim ausgebildet. Kiels Coach Marcel Rapp trainierte Geschwill damals. Zur Bundesliga-Wechselbörse | 27.05.2024 16:46