Holstein Kiel gibt Arslan an Magdeburg ab

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel und Ahmet Arslan gehen auch in der kommenden Saison getrennte Wege. Der 29 Jahre alte Stürmer, der in der abgelaufenen Spielzeit an Dynamo Dresden ausgeliehen war und dort mit 25 Treffern Torschützenkönig der Dritten Liga wurde, wechselt zum Zweitligisten 1. FC Magdeburg. Für Kiel kam der gebürtige Memminger von 2020 bis 2022 lediglich auf 25 Einsätze. Wechselbörse | 23.06.2023 19:26