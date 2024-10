Stand: 18.10.2024 14:20 Uhr Holstein Kiel gegen Union Berlin ohne Holtby?

Fußball-Bundesligist Holstein Kiel muss in der Partie gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) um den Einsatz von Kapitän Lewis Holtby bangen. "Er wird heute versuchen zu trainieren. Ich gehe davon aus, es wird funktionieren, aber man weiß es nicht. Also da ist noch ein Fragezeichen", sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. Der 34 Jahre alte Leistungsträger der Norddeutschen plagt sich mit Rückenbeschwerden herum. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt individuell trainiert. | 18.10.2024 12:22