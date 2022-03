Stand: 21.03.2022 18:22 Uhr Holstein Kiel bestreitet Testspiel gegen Silkeborg IF

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet in der Länderspiel-Pause ein Testspiel gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF. Die Partie findet am kommenden Freitag auf dem Trainingsgelände der KSV in Kiel-Projensdorf statt. Anstoß ist um 13 Uhr. Für Zuschauer gilt die 3G-Regel. | 21.03.2022 18:21