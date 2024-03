Stand: 29.03.2024 16:50 Uhr Holstein Kiel bestätigt: Kreuzbandriss bei Kleine-Bekel

Was sich angedeutet hatte, hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nun bestätigt: Innenverteidiger Colin Kleine-Bekel hat sich im U21-Länderspiel gegen den Kosovo das Kreuzband im linken Knie gerissen und wird den Schleswig-Holsteinern damit länger fehlen. Der 21 Jahre alte Abwehrspieler ist in dieser Saison eine der tragenden Säulen beim Tabellenzweiten gewesen und war in den bisherigen 26 Partien 24 Mal zum Einsatz gekommen. | 29.03.2024 16:46