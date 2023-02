Stand: 02.02.2023 11:30 Uhr Holstein Kiel auch beim 1. FC Kaiserslautern ohne Holtby

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel muss im Auswärtsspiel am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim 1. FC Kaiserslautern erneut auf Lewis Holtby verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler hat weiter Probleme mit der Bauchmuskulatur, wie Coach Marcel Rapp am Donnerstag erklärte. Holtby war bereits zum Rückrunden-Auftakt der KSV am vergangenen Sonnabend gegen die SpVgg Greuther Fürth ausgefallen. Neben dem Routinier fehlen auch Fin Bartels, Benedikt Pichler, Marco Komenda sowie die Keeper Timon Weiner und Thomas Dähne in Kaiserslautern. | 02.02.2023 11:28