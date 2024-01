Stand: 22.01.2024 11:46 Uhr Holstein Kiel: Uphues wird Direktor Lizenfußball

Jan Uphues wird bei Holstein Kiel zum 1. Juli dieses Jahres zum Direktor Lizenzfußball. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Damit verantwortet der 36-Jährige, der seit 2018 als Teammanager und seit 2021 bei der KSV tätig ist, die Entwicklung der Profi-Abteilung unter dem Geschäftsführer Sport. Der im Sommer scheidende Geschäftsführer Sport Uwe Stöver: "Jan hat sich in den letzten Jahren zu meiner rechten Hand entwickelt und mich in allen Themen von der Kaderplanung bis zur strukturellen technischen Weiterentwicklung der Profi-Abteilung intensiv unterstützt." | 22.01.2022 11:46