Stand: 07.04.2025 16:18 Uhr Holstein Kiel: Timo Becker zieht es zurück zum FC Schalke 04

Timo Becker wechselt zur neuen Saison von Holstein Kiel zum FC Schalke 04. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. Bereits seit einigen Wochen war klar gewesen, dass die Zusammenarbeit von der KSV und dem 28-Jährigen im Sommer enden würde. "Nachdem wir uns vor einigen Wochen gemeinsam darauf verständigt haben, den Vertrag nicht zu verlängern, hat Timo uns nun seine Entscheidung mitgeteilt, im Sommer zu seinem Herzensverein zurückzukehren", sagte Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. Der gebürtige Hertener spielte von 2007 bis 2013 in der Schalker "Knappenschmiede", den Sprung in den Profifußball schaffte er bei Rot-Weiss Essen. 2019 kehrte er zu S04 zurück, ehe 2022 der Wechsel nach Kiel folgte. | 07.04.2025 16:17