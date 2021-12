Stand: 31.12.2021 10:58 Uhr Holstein Kiel: Komenda vor dem Comeback

Rund fünf Monate nach seinem in der Partie beim FC St. Pauli (0:3) erlittenen Mittelfußbruch steht Marco Komenda beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel vor dem Comeback. Der 25 Jahre alte Defensiv-Allrounder ist beim Trainingsauftakt der "Störche" am Sonntag dabei. Ein Einsatz in den Testspielen gegen die Drittligisten TSV Havelse (5. Januar) und VfL Osnabrück (8. Januar) kommt aber noch zu früh. | 31.12.2021 10:58