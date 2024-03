Stand: 23.03.2024 16:06 Uhr Holstein Kiel: Knieverletzung bei Kleine-Bekel

Colin Kleine-Bekel, Abwehrspieler von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel, hat sich auf der Länderspielreise mit der U21-Nationalmannschaft einer ersten Diagnose zufolge eine Kreuzbandverletzung am linken Knie zugezogen. Das teilten die "Störche" am Sonnabend mit. In den kommenden Tagen werde das weitere medizinische Vorgehen abgestimmt. "Das ist bitter für Colin, der gerade in dieser Saison mit einer sehr guten Leistung auf dem Platz mit zum Erfolg der Mannschaft beigetragen hat", sagte Kiels Geschäftsführer Sport Carsten Wehlmann. Der 21-Jährige ist in dieser Saison Stammspieler beim Tabellenzweiten. | 23.03.2024 16:04