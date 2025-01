Stand: 15.01.2025 14:21 Uhr Holstein Kiel: Holtby für zwei Spiele gesperrt

Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel muss in den kommenden beiden Partien auf Kapitän Lewis Holtby verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 34-Jährigen nach dessen Platzverweis gegen Borussia Dortmund für zwei Spiele. Holtby und der Verein haben dem Urteil zugestimmt. Der Mittelfeldspieler war beim Sieg gegen den BVB (4:2) am Dienstagabend nach einem rüden Foul an Felix Nmecha in der 86. Minute kurz nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz geflogen. | 15.01.2025 14:20