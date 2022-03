Holstein Kiel: Bau eines neuen Stadions wird wahrscheinlicher Stand: 03.03.2022 20:42 Uhr Vor 25.000 Zuschauern im heimischen Stadion spielen - dieser Traum wird für den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel immer greifbarer. Mit einer Entscheidung im Kieler Bauausschuss ist der nächste Schritt getan.

Fußball-Zweitligist Holsten Kiel könnte in naher Zukunft in einem neuen Stadion spielen. Mit einer klaren Mehrheit hat der Bauausschuss der Stadt Kiel am Donnerstagabend den Weg für einen Neubau des Holstein-Stadions geebnet. Damit könnte der Abriss der Nordtribüne nach Abschluss der aktuellen Saison beginnen.

Parkhaus wird kleiner als geplant

Der Bebauungsplan der Stadt sieht den Ausbau des Holstein-Stadions dabei in vier Bauabschnitten vor - mit einer endgültigen Kapazität von 25.000 Zuschauerplätzen. Dafür soll eine neue Sitzplatztribüne und ein VIP-Bereich mit einer Veranstaltungsfläche für bis zu 3.600 Besucher entstehen. Das zuvor mit 1.500 Stellplätzen geplante Parkhaus soll allerdings kleiner ausfallen und nun für lediglich 880 Autos Platz bieten. Außerdem soll es allein auf dem Stadiongelände 1.670 Fahrradstellplätze geben.

Damit es mit dem Umbau losgehen kann, muss der Bebauungsplan zuvor aber noch rechtskräftig und die Baugenehmigung erteilt werden. Der Entwurf des Bebauungsplans wird ab Mitte März für einen Monats öffentlich im Rathaus ausgelegt und im Internet veröffentlicht.

