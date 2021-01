Stand: 14.01.2021 15:31 Uhr Holstein Kiel: Baku nach Polen - Serra nach Bielefeld?

Makana Baku verlässt den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wechselt zum polnischen Erstligisten Warta Posen. Das gaben die "Störche" am Donnerstag bekannt. Der 22-Jährige zählte in dieser Saison kein einziges Mal zum KSV-Kader. Im Sommer steht den Kielern offenbar ein weiterer Abgang bevor. Janni Serra geht laut "kicker"-Informationen zu Arminia Bielefeld. Der 22 Jahre alte Angreifer war 2018 für 300.000 Euro von der U23 Borussia Dortmunds an die Ostsee gekommen und erzielte für die "Störche" in bislang 71 Pflichtspielen 24 Tore. | 14.01.2020 15:30