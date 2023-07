Stand: 05.07.2023 14:03 Uhr Holstein Kiel: Abschiedsspiel für Bartels am 8. September

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel wird für seinen ehemaligen Spieler Fin Bartels ein Abschiedsspiel veranstalten. Am 8. September trifft im Holstein-Stadion ein All-Star-Team von Fin Bartels auf die Liga-Mannschaft der KSV. Der gebürtige Kieler Bartels hat insgesamt 128 Punktspiele (25 Tore), sieben Partien im DFB-Pokal (drei Tore) und zwei Einsätze in der Aufstiegsrelegation im Holstein-Trikot bestritten. "Ich danke dem Verein, dass er auf mich zugekommen ist und mir die Möglichkeit gibt, mich in diesem Rahmen noch einmal von allen Weggefährten auf dem Rasen und von den Fans auf den Rängen zu verabschieden", so Bartels. | 05.07.2023 13:50