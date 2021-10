Stand: 07.10.2021 19:43 Uhr Holstein Kiel 0:0 im Testspiel gegen Silkeborg IF

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat in einem Testspiel das erhoffte Erfolgserlebnis verpasst. Im ersten Match unter der Regie ihres neuen Trainers Marcel Rapp kamen die Schleswig-Holsteiner gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF am Donnerstag in Kiel nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Zudem gaben die "Störche" die Trennung von Co-Trainer Patrick Kohlmann bekannt. Kohlmann verlasse laut Club die KSV auf eigenen Wunsch. | 07.10.2021 16:16