Holstein-Keeper Dähne weiter in Quarantäne

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat auch am Dienstag auf die Rückkehr von Thomas Dähne ins Teamtraining warten müssen. Der Torhüter befindet sich weiter in Corona-Quarantäne. "Heute ist ein zweiter Test gemacht worden", sagte ein Club-Sprecher. Sollte das Ergebnis wie das bei dem Test am Sonntag negativ sein, kann der 26-Jährige ab Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Dähne, der vor der Saison vom polnischen Erstligisten Wisla Plock kam, verpasste nach einem positiven Corona-Test zuletzt zwei Spiele. | 27.10.2020 15:34