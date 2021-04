Stand: 30.04.2021 13:19 Uhr Holstein-Geschäftsführer: "Werner hat noch alles vor sich"

Auf ein mögliches Interesse anderer Vereine an Trainer Ole Werner reagiert Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke vor dem DFB-Pokal-Halbfinale in Dortmund (Sbd., 20.30 Uhr, live im Ersten) gelassen. "Das wäre keine neue Erfahrung für uns, mit Markus Anfang und Tim Walter haben wir schon zweimal erfolgreiche Trainer verloren", sagte er in einem Interview dem "Mannheimer Morgen". "Ole Werner haben wir uns selbst als Traner aufgebaut, der war hier Spieler und Jugendtrainer, ist 32 Jahre alt und hat noch alles vor sich", so Schwenke. | 30.04.2021 13:18