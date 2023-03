Stand: 31.03.2023 11:11 Uhr Holmbert Fridjonsson bei Holstein Kiel wieder eine Option

Vier Zweitligaspiele ohne Sieg, zum letzten Mal vor mehr als zwei Monaten im heimischen Stadion gewonnen: Diese Durststrecke will Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld beenden. Bei den "Störchen" hat sich in der Länderspielpause die Verletztensituation etwas gebessert. So ist Angreifer Holmbert Fridjonsson wieder eine Option. "Ich bin froh über jeden Stürmer, der zurückkommt", sagte Holstein-Coach Marcel Rapp. Ergebnisse/Tabelle | 31.03.2023 11:02