Stand: 11.02.2021 18:20 Uhr Hollatz erster Nationalspieler der Hamburg Towers

Justus Hollatz, der Point Guard des Basketball-Bundesligisten Hamburg Towers, ist von Bundestrainer Henrik Rödl in den endgültigen Kader der deutschen Nationalmannschaft für zwei EM-Qualifikationsspiele berufen worden. Deutschland tritt in Podgorica (Montenegro) zuerst am 20. Februar gegen Großbritannien an. Zwei Tage später folgt das Duell mit Gastgeber Montenegro. Der 19 Jahre alte Hollatz ist der erste Profi, der als Spieler der Hamburg Towers für die deutsche Nationalmannschaft nominiert wurde. | 11.02.2020 17:24