Stand: 09.11.2021 15:31 Uhr Holen Hamburg Towers ersten Sieg im vierten Eurocup-Spiel?

Mit dem Schwung aus der Basketball-Bundesliga will Tabellenführer Hamburg Towers auch im Eurocup endlich den ersten Sieg einfahren. Die Gelegenheit nach zuvor drei Niederlagen in drei Spielen haben die Hanseaten am Mittwoch (18 Uhr) beim litauischen Vertreter Lietkabelis Panevezys. Towers-Trainer Padro Calles warnte jedoch: "Lietkabelis gehört zu den besten Mannschaften des Landes. Sie wissen also genau, wie Basketball funktioniert. Sie haben einen guten Mix zwischen jungen Talenten und erfahrenen Veteranen." Im Anschluss an das Eurocup-Spiel in Litauen stehen die Towers vor einer längeren Spielpause. In der Liga ist das Calles-Team erst am 20. November bei den Merlins Crailsheim wieder im Einsatz. | 09.11.2021 15:27