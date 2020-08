Stand: 20.08.2020 16:22 Uhr

Hohe Geldstrafe für VfL Osnabrück

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Geldstrafe in Höhe von 42.000 Euro verurteilt worden. Fans der Niedersachsen hatten beim Auswärtsspiel in Bochum am 22. November 2019 wiederholt Pyrotechnik gezündet. 14.000 Euro der Strafe kann der VfL "für sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen" an der Bremer Brücke einsetzen. | 20.08.2020 16:20