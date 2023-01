Stand: 03.01.2023 14:21 Uhr Hohe Geldstrafe für Hannover 96 wegen Pyrovergehen

Hannover 96 muss wegen des Fehlverhaltens einiger seiner Fans tief in die Tasche greifen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Zweitligisten zu einer Geldstrafe in Höhe von 88.800 Euro. Der DFB sanktionierte damit Pyrovergehen von 96-Anhängern während und nach dem Niedersachsenderby am 10. September des vergangenen Jahres gegen Eintracht Braunschweig (1:1). Dort seien "insgesamt mindestens 148 Bengalische Feuer" abgebrannt worden, hieß es in der DFB-Mitteilung. Hannover hat dem Urteil zugestimmt. Somit ist es rechtskräftig. | 03.01.2023 14:19