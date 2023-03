Stand: 14.03.2023 18:45 Uhr Hohe Energiepreise: MV-Landesregierung unterstützt Sportvereine

Wegen der stark gestiegenen Energiekosten erhält der organisierte Sport in Mecklenburg-Vorpommern Hilfen vom Land von insgesamt 2,5 Millionen Euro. Das entschied die Landesregierung am Dienstag auf ihrer Sitzung in Anklam. "Sobald der Finanzausschuss des Landtages der Förderung zugestimmt hat, erfolgt die Endabstimmung mit dem Landessportbund, sodass noch im März mit der Antragstellung begonnen werden kann", teilte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) mit. Antragsberechtigt seien die rund 1.900 im Landessportbund organisierten Sportvereine und -verbände sowie der LSB selbst. | 14.03.2023 18:33