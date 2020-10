Stand: 08.10.2020 09:33 Uhr Hofmann-Jeckel: "Mittlerweile freue ich mich auf die Duelle"

Für Julian Hofmann-Jeckel vom Hamburger Polo-Club ist das Duell mit dem Club an der Alster am Freitag in der Feldhockey-Bundesliga nach wie vor ein ganz besonderes. Der 2018 von Alster zum HPC gewechselte Akteur trifft auf den Verein, bei dem er für Marketing und Kommunikation zuständig ist und unter anderem 2019 den Hallen-Europacup der Damen organisierte. "Bei den ersten Spielen war es natürlich ein komisches Gefühl, gerade in der Alster-Halle, die nur wenige Meter von meinem Arbeitsplatz weg ist", sagte 32-Jährige. "Mittlerweile freue ich mich auf die Duelle mit Alster." | 08.10.2020 09:26