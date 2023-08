Stand: 22.08.2023 21:22 Uhr Hockeydamen souverän ins EM-Halbfinale

Deutschlands Hockeydamen sind bei der Heim-EM in Mönchengladbach mit dem dritten Sieg im dritten Spiel souverän ins Halbfinale eingezogen. Zum 5:0 (2:0) gegen Irland trug die Hamburgerin Jette Fleschütz vom Großflottbeker THC einen Treffer bei. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg trifft in der Vorschlussrunde am Donnerstag auf Belgien. | 21.08.2023 21:22