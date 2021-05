Stand: 02.05.2021 16:14 Uhr Hockey: UHC-Damen verpassen Endrunde, Klassenerhalt für GTHGC

Die Hockey-Damen des Uhlenhorster HC haben die Bundesliga-Endrunde verpasst. Im entscheidenden Spiel unterlagen die Hamburgerinnen Rot-Weiss Köln mit 2:3 (2:2) und verloren in der Gesamtwertung mit 1:2. Erleichterung dagegen beim Großflottbeker THGC: Das Team gelang im dritten Spiel ein 5:3 (1:1, 0:1)-Sieg nach Penaltyschießen gegen den Rüsselsheimer RK und somit der Klassenerhalt. Die Damen vom Club an der Alster hatten sich am Sonnabend als einziges Nord-Team für die Endrunde um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft qualifiziert, die Herren-Teams waren gescheitert. Ergebnisse Damen | 02.05.2021 16:11