Stand: 21.03.2021 16:56 Uhr Hockey: Siege für Großflottbek und Club an der Alster

Der Großflottbeker THGC und der Club an der Alster haben in der Feldhockey-Bundesliga der Damen am Sonntag Siege gefeiert. Der GTHGC bezwang die Zehlendorfer Wespen mit 3:1 (1:1), bleibt in der Gruppe A aber dennoch Tabellenletzter. Der Club an der Alster steht nach einem 4:2 (2:0)-Sieg bei Rot-Weiß Köln in der Gruppe A auf Rang drei und damit einen Platz vor dem Harvestehuder THC, der sich vom Münchner SC torlos trennte. Ergebnisse | 21.03.2021 16:52