Stand: 01.05.2023 08:24 Uhr Hockey: Sieben von acht Hamburger Teams in den Play-offs

Alle vier Hamburger Herren-Teams haben vorzeitig die Viertelfinal-Play-offs um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft erreicht. Nach dem Hamburger Polo Club (bereits vor zwei Wochen qualifiziert) stehen nun auch der Club an der Alster, der UHC und der HTHC als Teilnehmer fest. Bei den Damen haben sich der Club an der Alster, der UHC und der HTHC ebenfalls qualifiziert. Um den vierten Platz streiten sich am 7. Mai im Fernduell der Großflottbeker THGC (in Köln) und der Bremer HC (gegen München). | 01.05.2023 08:23