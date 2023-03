Stand: 07.03.2023 15:45 Uhr Hockey: Olympiasieger-Coach unterstützt Hamburger Polo Club

Das Trainerteam des Hockey-Bundesligisten Hamburger Polo Club bekommt prominenten Zuwachs. Der Neuseeländer Shane McLeod, der Belgiens Herren-Nationalmannschaft zum Olympiasieg 2021 in Tokio und dem WM-Titel 2018 führte, wird Chefcoach Matthias Witthaus bis zum Saisonende unterstützen. Das teilte der Vorjahresfinalist am Dienstag mit. Der 54-Jährige soll im Bereich der Spielanalyse und der Trainingsgestaltung tätig werden. Die Rückrunde beginnt für den HPC am 31. März mit der Partie gegen Rot-Weiss Köln. | 07.03.2023 13:27