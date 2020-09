Stand: 13.09.2020 18:02 Uhr

Hockey: Nur UHC-Herren feiern einen Sieg

Die Damen vom Club an der Alster müssen weiter auf ihren ersten Punktgewinn in der Rückrunde der Feldhockey-Bundesliga warten. Die Titelverteidigerinnen unterlagen am Sonntag Rot-Weiss Köln mit 2:3 (1:0) und kassierten damit im dritten Spiel ihre dritte Niederlage. Insgesamt war es kein Doppelspieltag-Wochenende für die Hamburger Teams. Lediglich die Herren vom Uhlenhorster HC konnten am Sonntag mit dem 3:1 (2:0) bei Titelverteidiger Uhlenhorst Mülheim einen Erfolg verbuchen. | 13.09.2020 18:02