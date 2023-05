Stand: 03.05.2023 18:05 Uhr Hockey: Neuer Bundesstützpunkt in Hamburg

Die Stadt Hamburg baut einen neuen Hockey-Bundesstützpunkt. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich für das Projekt. Wie die Behörde für Inneres und Sport mitteilte, werden auf einer Teilfläche der bezirklichen Sportanlage am Hemmingstedter Weg im Stadtteil Groß Flottbek bis zum Jahr 2025 in drei Bauabschnitten ein neues Kunststoffrasen-Großspielfeld mit Flutlichtanlage und ein Funktionsgebäude mit Kraft- und Trainingsräumen, Seminarräumen, Umkleiden sowie Büros entstehen. Eine neue Freilufthalle mit einem halbtransparenten Dach ermöglicht ein Feldhockey-Training auch im Winter, die Halle verfügt außerdem über eine Sprintbahn. Die Baukosten liegen nach Behördenangaben bei rund 14 Millionen Euro. | 03.05.2023 18:05