Stand: 08.04.2021 11:42 Uhr Hockey-Länderspiele wegen Corona-Pandemie verschoben

Die deutschen Hockey-Nationalteams müssen im Rahmen ihrer Olympia-Vorbereitung in der FIH Pro League umplanen. Die geplanten Heimspiele gegen China, Neuseeland und Australien wurden aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie vom Weltverband FIH verschoben. Der Deutsche Hockey-Bund muss seine Planungen daher komplett ändern: Aus den angedachten drei Spieltagen in Düsseldorf, Berlin und Hamburg soll im Mai zumindest ein attraktiver Spieltag in der Hansestadt gerettet werden. | 08.04.2021 11:40