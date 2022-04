Stand: 15.04.2022 16:07 Uhr Hockey-Herren unterliegen Indien - nur Alsters Boeckel trifft

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Pro-League-Spiel in Indien verloren. Einen Tag nach der 0:3-Niederlage unterlag die verjüngte DHB-Auswahl mit zwölf Neulingen im Kader den Gastgebern in der Weltliga am Karfreitag mit 1:3 (0:1). Der Treffer von Anton Boeckel vom Hamburger Club an der Alster reichte in Bhubaneswar nicht, um wenigstens einen Punkt beim Spitzenreiter mitzunehmen. Die DHB-Mannschaft bleibt trotz ihrer vierten Niederlage im zehnten Spiel vorerst Zweite. | 15.04.2022 16:06