Hockey-Herren gewinnen Olympia-Test gegen Frankreich

Die deutschen Hockeyspieler haben auch den zweiten Olympiatest souverän gemeistert. Die Auswahl von Bundestrainer Kais al Saadi gewann in Hamburg gegen Frankreich mit 5:2 (3:1). Bereits am Montag hatten die DHB-Männer den Test gegen Kanada mit 5:0 gewonnen. Gegen Frankreich erzielte Timm Herzbruch das erste Tor (2.), zudem trafen Christopher Rühr (22./60.), Florian Fuchs (23.) und Lukas Windfeder (45.). Am Ende des Lehrgangs am 28. Mai erfolgt die Nominierung des EM- und Olympiakaders. Die EM findet vom 4. bis 13. Juni in Amsterdam statt. | 25.05.2021 16:42