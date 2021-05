Stand: 27.05.2021 15:57 Uhr Hockey-Herren feiern Kantersieg in Hamburg

Die deutschen Hockey-Herren haben in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio den nächsten klaren Sieg eingefahren. Der Mannschaft von Bundestrainer Kais al Saadi gelang in Hamburg ein 7:0 (3:0) über Kanada. Bei heftigem Dauerregen trafen Constantin Staib (2.), Martin Häner (4.), Timm Herzbruch (18.), Linus Müller (36.), Marco Miltkau (45.), Justus Weigand (48.) und Malte Hellwig (58.). | 27.05.2021 15:56