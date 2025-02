Stand: 04.02.2025 13:41 Uhr Hockey: Hasbach und von Schwerin treffen bei Hallen-WM doppelt

Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Hallen-WM einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Mannschaft des Trainerduos Matthias Witthaus und Jan Philipp Rabente setzte sich am Dienstag in Kroatien gegen den Iran mit 8:3 (2:1) durch. Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel führt Deutschland die Tabelle in der Gruppe B mit sechs Punkten weiter an. Ben Hasbach und Alec von Schwerin vom Harvestehuder THC trafen gegen den Iran jeweils doppelt, Philip Schmid (UHC Hamburg) erzielte ein Tor. | 04.02.2025 12:12