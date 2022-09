Stand: 28.09.2022 10:57 Uhr Hockey: Hamburger Polo Club vor schwerer Aufgabe gegen Wimbledon

Die Herren vom Hamburger Polo Club stehen bei ihrer ersten Teilnahme am K.o.-16-Turnier der Euro Hockey League gleich vor einer schwierigen Aufgabe. Am Donnerstag ist um 19 Uhr Englands Vizemeister Wimbledon HC der Gegner. Gewinnen die Hamburger, kommt es am Freitag gegen CA Montrouge (Frankreich) oder Lisnagarvey HC (Irland) um den Einzug in das Final8 im kommenden Jahr. Gastgeber Harvestehuder THC ist dagegen erst am Sonnabend (17.15 Uhr) gefordert und bekommt es mit den Western Wildcats aus Schottland zu tun. | 28.09.2022 10:56