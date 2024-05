Stand: 19.05.2024 16:05 Uhr Hockey: Hamburger Polo Club verliert das DM-Finale

Die Hockey-Männer des Hamburger Polo Clubs haben den Gewinn des Meistertitels verpasst. Im Finale unterlagen sie am Sonntag in Bonn dem Mannheimer HC mit 2:4 (1:0, 2:2) nach Penaltyschießen. Im Halbfinale hatte sich der Polo Club gegen den Hamburger Lokalrivalen Club an der Alster mit 2:1 (1:0) durchgesetzt. Bei den Frauen war der Club an der Alster ebenfalls im Halbfinale gescheitert - 0:3 gegen den Düsseldorfer HC, der am Sonntag durch einen 2:1-Etrfolg gegen Mannheim auch Meister wurde. | 19.05.2024 16:03