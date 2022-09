Stand: 29.09.2022 21:20 Uhr Hockey: Hamburger Polo Club bezwingt Wimbledon

Die Hockey-Herren vom Hamburger Polo Club können weiter von der Teilnahme am Final8 der Euro Hockey League träumen. Bei ihrer Europa-Premiere kamen die Hanseaten in ihrem Auftaktspiel beim KO16-Turnier in Hamburg zu einem souveränen 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den Wimbledon HC. Die Tore erzielten Constantin Staib (5., 35.), Paul Smith (17.)und Kane Russell (49.). Am Freitag (19 Uhr) kämpft die Polo-Mannschaft von Trainer Matthias Witthaus nun gegen Liasnagarvey HC aus Irland um den Einzug in das Final8. | 29.09.2022 21:20