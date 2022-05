Stand: 27.05.2022 12:13 Uhr Hockey: HTHC-Herren haben DM-Endrunde im Blick

Die Hockey-Herren des Harvestehuder THC können am Sonnabend den Einzug in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft in Bonn (4./5. Juni) perfekt machen. Nach dem 3:2-Erfolg im ersten Duell beim Club an der Alster in der Viertelfinal-Serie "best of three" fehlt dem Team von Trainer Christoph Bechmann noch ein Sieg zum Weiterkommen. Der Hamburger Polo Club und der Uhlenhorster HC müssen nach Auftaktniederlagen hingegen gewinnen, um Entscheidungsspiele am Sonntag zu erzwingen. | 27.05.2022 12:12