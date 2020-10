Stand: 01.10.2020 09:52 Uhr Hockey: HTHC-Damen schlagen Großflottbek

Die Hockey-Damen vom HTHC Hamburg haben das Nachholspiel in der Feld-Bundesliga beim Großflottbeker THGC gewonnen. Mit dem 1:0 (0:0)-Erfolg festigte das Team von Trainer Christian Blunck am Mittwochabend seinen vierten Platz in der A-Staffel. Die Gastgeberinnen blieben dagegen auch im 16. Spiel sieglos. "Mühsam, mühsam, mühsam. Wir hatten am Ende das Glück auf unserer Seite", sagte HTHC-Trainer Christian Blunck. Das entscheidende Tor erzielte Maren Kiefer in der 35. Minute. | 01.10.2020 09:51