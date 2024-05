Stand: 18.05.2024 16:05 Uhr Hockey Final Four: Club an der Alster scheidet im Halbfinale aus

Die Hockey-Frauen vom Club an der Alster müssen ihren Meistertraum in dieser Saison begraben. Die Hamburgerinnen unterlagen dem Düsseldorfer HC am Sonnabend im zweiten Halbfinale des Finalturniers in Bonn klar mit 0:3 (0:1). Die Düsseldorferin Mabel Brands avancierte mit zwei Treffern (28., 41.) zur Spielerin der Partie. Das dritte Tor erzielte Lilly Stoffelsma (32.). Die Rheinländerinnen treffen nun am Sonntag auf den Mannheimer HC, der sich 3:2 im Penaltyschießen gegen Rot-Weiss Köln durchsetzte.