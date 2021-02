Stand: 17.02.2021 11:40 Uhr Hockey: Ex-Nationalspielerin Kauschke will ins DHB-Präsidium

Die ehemalige Nationalspielerin Katrin Kauschke kandidiert für das Amt der Vizepräsidentin Leistungssport beim Deutschen Hockeybund (DHB). Wie der Verband am Mittwoch mitteilte, tritt die gebürtige Braunschweigerin, die als Ärztin an der Hamburger Universitätsklinik arbeitet, beim Bundestag im Mai im Team der als Doppelspitze vorgesehenen Carola Morgenstern-Meyer und Henning Fastrich an. Die 49 Jahre alte ehemalige Kapitänin der Nationalmannschaft bestritt 198 Länderspiele und gewann 1992 in Barcelona Olympia-Silber. | 17.02.2020 11:39