Stand: 01.05.2021 20:24 Uhr Hockey-Endrunde mit Alster-Damen - Aus für Hamburger Herren-Teams

Die Damen vom Club an der Alster haben sich für die Endrunde um die deutsche Feldhockey-Meisterschaft qualifiziert. Der Titelverteidiger besiegte am Sonnabend den Berliner HC im zweiten Spiel der Viertelfinale-Serie "best of three" mit 1:0 und kam damit zum entscheidenden zweiten Sieg. Die Endrunde in Mannheim (8./9. Mai) findet dagegen ohne die Hamburger Herren-Teams statt. Der UHC scheiterte am Berliner HC (3:4 nach Penaltyschießen), der HTHC verlor in Mannheim 2:4, der Polo Club mit 4:6 in Mülheim und der Club an der Alster mit 1:4 bei Rot-Weiss Köln. | 01.05.2021 20:22