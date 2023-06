Stand: 08.06.2023 16:19 Uhr Hockey: Elf Hamburgerinnen im vorläufigen EM-Kader

Bundestrainer Valentin Altenburg hat elf Hockeyspielerinnen aus Hamburg für den vorläufigen EM-Kader nominiert. Bis zu dem Turnier in Mönchengladbach (18. bis 27. August) muss das aktuell 25-köpfige Aufgebot auf 18 Athletinnen reduziert werden. Im Vorfeld der Heim-EM stehen für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in der FIH Pro League ab dem 16. Juni noch Spiele gegen Großbritannien, die Niederlande, Neuseeland und die USA an. | 08.06.2023 16:18