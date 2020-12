Stand: 14.12.2020 14:31 Uhr Hockey-EM der Damen und Herren in Deutschland

Die Hockey-Europameisterschaften der Damen und Herren finden 2023 in Mönchengladbach statt. Wie der Europäische Hockey-Verband EHF mitteilte, hat sich die deutsche Bewerbung gegen fünf Mitbewerber behauptet. In der Entscheidung setzte sich der Deutsche Hockey-Bund (DHB), in dessen Kadern traditionell Spielerinnen und Spieler von Clubs aus Hamburg stehen, gegen Belgien durch. Gespielt werden die beiden Turniere, bei denen es auch um die Qualifikation für Olympia 2024 geht, im August 2023. | 14.12.2020 14:30